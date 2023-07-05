Российский ученый: Ильхам Алиев поставил на место лицемерный Запад

Хлесткие и справедливые слова президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес Франции – это послание всего действительно свободного мира одряхлевшим колониальным монстрам, которые все не могут смириться с тем, что делить людей на сорта недопустимо. Так заявил профессор российского Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Марат Баширов.

Слова Ильхама Алиева, сказанные им на заседании министров Координационного бюро Движения неприсоединения, российский ученый назвал «недвусмысленными и в корень».

«Все локальные конфликты на планете по-прежнему инспирируют западные державы, до сих пор продолжающие делить мир на людей своих и тех, которых не жаль. Мириться с этим нельзя. И тут мы вместе – не только Россия и Азербайджан, но и страны Африки, Азии, Латинской Америки», - отметил М.Баширов.