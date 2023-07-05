Таджики, киргизы и туркмены хотели устроить теракт в Германии

Правоохранительные органы ФРГ задержали в четверг семь исламистов, которые собирались устроить теракт, сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, речь идет о пяти гражданах Таджикистана, одном гражданине Туркменистана и одном гражданине Кыргызстана.

Согласно информации, подозреваемые лица прибыли в Германию спустя некоторое время после того, как Россия начала войну в Украине.

Целью этих лиц было совершение резонансных терактов на территории Германии.

Сообщается, что шестеро из семи задержанных собирали деньги для ИГИЛ с апреля 2022 года и неоднократно отправляли деньги за границу.