Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Болгарии. Об этом украинский лидер сообщил в своем твиттере.

В программе президента Украины предусмотрена встреча с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым и вице-премьер-министром Марией Габриель.

В завершение запланирована встреча с главой государства Руменом Радевым.

При этом в Софии ужесточили меры безопасности, вокруг правительственных зданий находится большое количество правоохранителей.

В частности, перекрыто движение транспорта в районе Совета министров. На месте работают многочисленные патрули и жандармерия.