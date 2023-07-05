Зеленский: Мы дали время и возможность врагу...

«Все понимали, что если наступление развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем нашему врагу время и возможность установить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи», — заявил президент Украины.

«Однако, - сказал Зеленский, - начать наступление раньше не было возможности из-за отсутствия вооружения».

«Я благодарен США как лидеру в оказываемой нам поддержке. Однако я говорил им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и для этого нам необходимо все оружие и боеприпасы. Почему? Потому что если мы начнем позднее, то будем продвигаться гораздо медленнее», - заявил Зеленский.

В некоторых районах Украины, по словам Зеленского, украинские военные до сих пор не могут «даже подумать о начале» наступления, поскольку у них нет «соответствующего вооружения». «Бросать наших людей на смерть от российского оружия дальнего радиуса действия было бы просто бесчеловечно», — подчеркнул он.

Власти Украины признают, что наступление идет медленнее, чем им хотелось бы, указывая, что военнослужащим ВСУ приходится преодолевать заминированные российскими войсками территории. При этом и президент Украины, и представители командования подчеркивают, что основная фаза наступления еще впереди.