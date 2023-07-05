Прогноз погоды на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 32-37° тепла. Атмосферное давление упадет с 759 мм ртутного столба до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 60-70%, днем - 35-45%.
В районах Азербайджана преимущественно осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем - 34-39° тепла, в горах ночью - 11-16° тепла, днем - 17-22° тепла.