Замминистра назвал причины дефицита лекарств: Война в Украине…

Проблема дефицита лекарств в Азербайджане имеет несколько причин, заявил замминистра здравоохранения Расим Исмаилов в ходе обсуждения на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса изменений, предлагаемых в закон «О лекарственных средствах».

«Первая из них - это нестабильность на международных рынках. Военные действия между Россией и Украиной, рост цен на энергоносители и т. д. негативно сказываются на производстве лекарственных средств.

В ряде случаев производители отказываются или затягивают выполнение своих обязательств. Стабилизация на мировом рынке позволит местным импортерам обеспечить надежную цепочку поставок.

Второй основной вопрос заключается в том, что действующее законодательство не отвечает требованиям времени. Мы считаем, что в случае принятия поправок в закон процесс регистрации будет упрощен и ускорен», - сказал Исмаилов.