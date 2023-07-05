«Бизнес-дни» в Халг Банке: выгодные предложения для владельцев бизнеса
В Халг Банке начинается кампания для корпоративных клиентов, предлагающая выгодные условия сотрудничества и сокращение их банковских расходов.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, открывшие счета в Халг Банке во время действия кампании, получат 50%-ную скидку на банковские комиссии по следующим операциям:
- перечисление заработной платы;
- платежи внутри страны в национальной валюте;
- платежи в иностранной валюте за границу;
- выдача наличных средств с расчетного счета.
Став клиентом Халг Банка, владельцы бизнеса также смогут БЕСПЛАТНО воспользоваться рядом продуктов и услуг, предлагаемых банком:
- открытие расчетного счета;
- заказ зарплатных карт сроком на 3 года;
- заказ бизнес-карт;
- конвертация;
- подключение к системе интернет и мобильного банкинга XalqOnline.
Подробную информацию об услугах и продуктах Халг Банка, а также кампаниях и новинках можно получить в филиалах банка, на официальных страницах в Facebook и Instagram, на корпоративном сайте www.xalqbank.az и по номеру 138 Информационного центра.