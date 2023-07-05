Францию обвинили в лицемерии и двуличии

«За последними беспорядками во Франции стоят различные причины: пенсионная реформа, бедность и безработица, убийство парня стало последней каплей. Помимо этого, сегодня очень большой проблемой во Франции является дискриминация. Даже уже последующее поколение мигрантов, родившееся в этой стране, продолжает сталкиваться с дискриминацией», - сказал он.

Депутат отметил, что сам много раз сталкивался с этим. «Людей часто останавливают на улице безо всякой на то причины и проверяют документы, что также своего рода дискриминация. Журналисты во Франции также часто оказываются под давлением. То есть Франция просто позиционирует себя как страна со свободой слова, но на самом деле это не так. Французские реалии совсем другие. То, что на поверхности - вовсе не истинное лицо Франции», - заявил Жан-Виктор Кастор.