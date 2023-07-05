Зухра Новрузова, собкор haqqin.az по странам Центральной Азии 13:55

Иран официально вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества, сообщил секретариат ШОС. Решение о приеме Ирана было принято на 23-м саммите ШОС, который прошел под председательством Индии 4 июля в виртуальном режиме. «Политический долгострой» - 15-летняя история вступления Ирана в ШОС – завершился. И, как считают в Тегеране, для иранцев более чем благополучно. Но вот что странно - как и всякий законченный долгострой, когда он завершен, уложен последний кирпич и все с облегчением вздохнули, быстро становится очевидным, что не очень-то он и нужен, поскольку давно уже морально устарел. О вступлении в ШОС в Тегеране говорили и при Махмуде Ахмадинежаде, и при Хасане Роухани, говорят и при Ибрагиме Раиси. Мечта сбылась – и вот теперь иранцам непонятно, что с этой сбывшейся мечтой делать. Да и вообще – а нужно ли было об этом мечтать и тратить столько усилий?

Раиси, конечно, сразу взял быка за рога и призвал переводить расчеты между государствами-членами ШОС в национальные валюты. Дебютная идея, как писали классики в «Двенадцати стульях», плодотворная. И еще три-четыре года назад иранскому президенту присутствующие даже бы и поаплодировали. Но в нынешние времена даже из вежливости хлопать не стали. Тем более что на нынешнем онлайн-саммите присутствовали два человека, российский президент Владимир Путин и индийский премьер Нарендра Моди, которые что-то подобное попытались осуществить на практике. И в результате получили кучу красивых, но ненужных фантиков-рупий на сумму в несколько миллиардов долларов, которые только на оклейку стен в здании российского Центробанка и годятся. Еще раз подтверждая нехитрую истину: расчеты в национальных валютах имеют смысл только в одном случае - при не очень больших объемах приграничной торговли. Там и ассортимент небольшой, и объемы невелики, поэтому издержки небольшие, обороты тоже, часть расчетов вообще можно осуществлять по бартеру. А вот полноценная торговля даже между двумя государствами - это уже другой уровень. Для которого нужна общепризнанная в мире валюта. И никак иначе. Так что если Ибрагим Раиси попытался задать какой-то тренд для дальнейшего развития ШОС, то получилось как-то не впечатляюще. И это только начало. Если в Тегеране решили, что Шанхайская организация станет местом, где иранцы могут демонстрировать, что как члены ШОС они очень даже ого-го, то их ожидает серьезное разочарование.

С момента создания ШОС, а было это 15 июня 2001 года, Москва была как раз тем членом, который всяческими путями пытался подстроить эту организацию для решения своих задач, как военно-политических, так и экономических. И ни разу, подчеркну, ни разу, ей это сколько-нибудь заметно сделать не удавалось. Как не без иронии подметил Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, «следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС». Двусторонние экономические проекты Китая с другими государствами-членами Организации шли без проблем, а вот с участием третьей стороны, той же России, которая их и выдвигала, тут же начинали буксовать, после чего от перенапряжения, видимо, от пробуксовки, благополучно уходили в небытие. И собственное ШОСовское «кладбище несбывшихся проектов» выглядит весьма впечатляющим. В итоге остальные государства-члены Организации начали прекрасно понимать – реальные экономические или иные проекты в ШОС возможны только в том случае, если они будут одобрены в Пекине, и он выделит на них собственные финансово-экономические ресурсы. Других «рецептов успеха» в этой организации попросту не существует, как бы не пытались чиновники этой организации уверить в обратном.