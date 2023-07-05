Есть над чем работать: Эмин Амруллаев подвел итоги сертификации учителей

По его словам, первый этап сертификации охватывает 2022-2027 годы. Основная ее цель – повысить качество образования и квалификацию учителей.

Выступая на мероприятии, министр науки и образования Эмин Амруллаев подвел итоги проведенной в этом году сертификации учителей.

В Университете ADA 6 июля состоялось мероприятие «Сертификация: профессиональный учитель - качественное образование», в котором приняли участие учителя, набравшие на экзамене в рамках сертификации высокие баллы.

На сегодняшний день более 30 000 учителей начальных классов были привлечены к процессу сертификации. 17% из них показали высокий результат, набрав более 51 балла, 53% - удовлетворительный, 30% учителей нуждаются в повышении квалификации.

Больше всего учителей начальных классов, прошедших сертификацию, входят в возрастную категорию 40-49 лет (12 974 учителя). Из них более 1800 учителей набрали более 51 балла. До сегодняшнего дня всего 2 учителя моложе 25 лет приняли участие в сертификации. 1 из них набрал более 51 балла, второй - в пределах 40-50 баллов. Также более 200 учителей в возрасте 60+ лет набрали более 51 балла.

Если говорить в целом, наилучшие результаты по республике показали учителя Баку и Апшерон-Хызинского региона, а наихудшие - учителя Ленкорань-Астаринского и Карабахского регионов.

Хуже всего сертификацию прошли учителя-выпускники техникумов и колледжей, а также Гянджинского и Газахского филиалов Азербайджанского института учителей.

Говоря о результатах учителей азербайджанского языка и литературы, министр отметил, что 92% из них успешно прошли сертификацию.

В качестве одного из главных поощрительных элементов процесса сертификации министр назвал повышение зарплаты учителей, набравших высокие баллы. Э.Амруллаев особо подчеркнул, что в Азербайджане каждый третий учитель в 2023-2024 учебном году будет получать зарплату в размере от 1000 манатов и выше.