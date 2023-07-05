Лукашенко: войну в Украине можно закончить ядерным ударом

Он заявил, что ядерное оружие размещено на территории страны «исключительно в оборонительных целях».

«Это оружие исключительно в оборонительных целях. Вы нас не трогайте. И забудьте про ядерное оружие. Но если вы совершите агрессию, ответ будет мгновенный. Цели определены», - сказал Лукашенко.

По словам белорусского президента, войну в Украине можно завершить нанесением ядерного удара, но такие действия не нужны. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос применения ядерного оружия даже ограниченных возможностей не стоит. «У России достаточно обычных вооружений, неядерных, для того, чтобы добиться своих целей», — считает Лукашенко.

При этом Лукашенко отметил, что нанесение ядерного удара возможно при агрессии со стороны НАТО: «Мне кажется, что война в Украине, «специальная военная операция» не являются и не будут являться причиной нанесения ядерного удара с какой бы ни было стороны. Вот если будет агрессия НАТО против Беларуси или России, а это значит вторгнуться на нашу территорию, тогда руки развязаны».

Лукашенко заявил, что Беларусь не может самостоятельно обслуживать ядерное оружие и контроль над его хранением обеспечивается совместно с российскими военными: «Сами мы, нынешний состав белорусских вооруженных сил, обслуживать ядерное оружие не можем, потому что у нас его не было. Вещь очень серьезная. Поэтому мы на сегодняшний день все делаем вместе с РФ».