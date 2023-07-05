Согласно базе данных Ukraine Support Tracker института, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, имея почти три с половиной тысячи танков, но за 16 месяцев войны, по сведениям Oryx, потеряла чуть больше двух тысяч единиц тяжелой техники, включая 545 танков, которые захватили ВСУ.

Россия и Украина сравнялись по числу имеющихся у них танков, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики и аналитического проекта Oryx.

У Украины на момент российского вторжения было около тысячи танков. Oryx подтвердил, что за время войны ВСУ потеряли более 550 танков, однако эти потери удалось восполнить, в том числе за счет захваченных российских танков, а также поставок стран Запада. По информации Кильского института, с начала вторжения Киеву передали 471 танк, еще 286 прибудут в Украину позднее.

Таким образом, сейчас в распоряжении у каждой из сторон конфликта есть порядка полутора тысяч танков, подсчитал институт.

Также за время войны Украина смогла сократить разрыв с Россией в артиллерии и реактивных системах залпового огня: у России сейчас 1900 тяжелых артиллерийских орудий и 841 система РСЗО, у Украины — 1100 и 427 соответственно.

Bloomberg отмечает, что к данным Кильского института и Oryx нужно относиться с осторожностью, так как эта информация собирается по открытым источникам, и ни одна из сторон конфликта не сообщает о собственных потерях. Кроме того, неизвестно, сколько оружия произвела Россия за время войны.