Россия ревнует Францию к Азербайджану и Армении

Франция обесценила свою роль посредника в нормализации армяно-азербайджанских отношений, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, Париж сыграл роль в распаде Минской группы ОБСЕ, которая выступала посредником между официальными Баку и Ереваном: «Шаги, предпринятые Францией напоказ, не помогают сторонам. Париж просто пытается вытеснить Россию из региона и достичь своих целей».