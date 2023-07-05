В Баку договорились бороться с французским колониализмом

6 июля в Бакинском конгресс-центре в рамках министерского заседания Координационного бюро Движения неприсоединения (ДН) на мероприятии, посвященном теме «На пути к полной ликвидации колониализма», участники обсудили пути прекращения современной колониальной политики Франции, искоренения рабства, существующего в настоящее время на африканском континенте и в различных регионах мира, обменялись мнениями о принятии необходимых мер.

В заключение было принято заявление, в котором участники пришли к согласию о создании Бакинской инициативной группы против французского колониализма.