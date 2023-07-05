Москва призывает Баку к «разблокированию» Лачинской дороги и «восстановлению свободного движения», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Москва крайне озабочена участившимися случаями нарушения режима прекращения огня и блокадой Лачинского коридора… Это идет вразрез с трехсторонними договоренностями. Российские миротворцы будут реагировать на ситуацию в соответствии с развитиями на земле и в рамках трехсторонних заявлений», - заявила Захарова.