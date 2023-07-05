Парвиз Шахбазов обсудил ситуацию на рынке нефти с саудовским министром

В рамках Восьмого Международного семинара Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) состоялись переговоры между министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Абдулазизом бен Салманом Аль Саудом.

В ходе встречи обсуждались вопросы энергетического сотрудничества в рамках ОПЕК+ и в двустороннем формате, состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на глобальном нефтяном рынке и реализуемых мерах по добровольному снижению нефтедобычи в рамках процесса его регулирования.

Была подчеркнута важность многостороннего сотрудничества на основе диалога во избежание проблем с нехваткой энергоресурсов и нестабильности энергетического рынка в будущем.