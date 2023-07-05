Скорость широкополосного интернета в Азербайджане возросла на 40%
В последнее время международные организации отмечают рост скорости интернета в Азербайджане. К примеру, в майском отчете компании Ookla отмечается, что средняя скорость широкополосного интернета в Азербайджане выросла на 40% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - с 21,01 Мб/с до 29.14 Мбит/с, поднявшись на две позиции в мировом рейтинге.
Стоит отметить, что в настоящее время Министерством цифрового развития и транспорта реализуется проект «Онлайн Азербайджан», и все сведения об увеличении скорости широкополосного интернета в стране в международных отчетах — результат работы, проделанной в рамках данного проекта. При этом основным фактором роста скорости интернета в Азербайджане является интенсивность строительства волоконно-оптической сети.
Правда, цель реализации проекта «Онлайн Азербайджан» заключается не в борьбе за рейтинг, а в предоставлении качественных интернет-услуг гражданам путем постоянного увеличения скорости широкополосного доступа в интернет.
Так, за год скорость широкополосного интернета в стране увеличилась на 40%, тогда как в мировом масштабе этот показатель составил 23%.
Увеличение скорости также косвенно повлияло на рост интернет-трафика. Если в 2021 году общий объем международного контрактного трафика для «Азтелеком» и «Бактелеком» составлял 150 Гбит/с, то в июне 2023 года для 3-х основных операторов, реализующих проект «Онлайн Азербайджан», этот объем уже достиг 545 Гбит/с, и ожидается, что к концу года он достигнет 700 Гбит/с. С учетом внутреннего контента в стране и других факторов можно предположить, что реальный трафик составляет почти 1,1 - 1,2 ТБ/с. Таким образом, мы наблюдаем ежегодный рост трафика на уровне 30-40%, что соответствует мировому опыту.
Что представляет собой проект «Онлайн Азербайджан»?
«Онлайн Азербайджан» — дорогостоящий и технически сложный мегапроект. Главная задача министерства при его реализации — обеспечение высокоскоростным интернетом каждого населенного пункта республики, даже самых отдаленных сел. Основная цель проекта – на основе модели государственно-частного партнерства с участием нескольких операторов связи построить к концу 2024 года сеть широкополосного доступа, которая охватит всю страну.
В рамках проекта «Онлайн Азербайджан» осуществляется замена существующего ADSL-оборудования современным оборудованием GPON: старая инфраструктура медных магистральных кабелей заменяется оптическими кабелями и строится оптическая распределительная сеть. Эта технология значительно повышает качество интернет-сервиса, а также позволяет предоставлять IPTV и другие дополнительные услуги. Посредством GPON и других широкополосных технологий планируется обеспечить высокоскоростным интернетом все домохозяйства страны.
Каковы основные преимущества технологии GPON?
Основное отличие технологии GPON в том, что гражданам не нужно будет прокладывать телефонную линию для пользования интернетом. По оптическому кабелю можно получить доступ как к интернету, так и к услугам телефонии и телевидения. В целом, технология GPON, считающаяся последним трендом технологии оптического кабеля, дает возможность предоставлять высокоскоростной интернет до 1 Гбит/с. Эта оптическая технология устойчива к естественным деформациям и максимально быстро доставляет информацию (сигнал) к месту назначения.
Всего по стране на сегодняшний день оптоволоконным интернетом обеспечено 42% (более миллиона) домохозяйств. Напомним, что строительство оптоволоконной сети в Азербайджане было начато в 2017 году. Количество домохозяйств, охваченных оптоволоконной сетью, установленной в 2017-2020 годах, составило всего 227 тыс. А в рамках «Онлайн Азербайджан» только в 2021-2023 годах была проложена оптоволоконная сеть для 881 тыс. домохозяйств.
Это в 3,8 раза больше, чем за предыдущие 4 года, что демонстрирует растущие темпы возведения новой инфраструктуры.
А что думают эксперты?
Неслучайно, что положительное мнение по поводу проекта высказывают и эксперты в области ИКТ. Так, президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз в своем аккаунте в Facebook отметил следующее: «Мне часто звонят и спрашивают, почему скорость интернета в Азербайджане ослабла. Такие вопросы не отражают реальность и результат плохой информированности. В реальности за последние два года скорость интернета в Азербайджане значительно возросла, десятки тысяч семей обеспечены оптоволоконным интернетом, а за год было установлено больше оптоволоконных подключений, чем за последние 5 лет. Кроме этого, количество провайдеров увеличилось почти в 3 раза. Баку и окрестности города почти полностью избавились от устаревшей технологии ADSL. А недавно один провайдер объявил, что может предоставить скорость 1 Гбит/с - в 10 раз больше, чем раньше! После всего этого задавать вышеуказанный вопрос – это неинформированность, или мягко говоря, несправедливость», - отметил президент интернет-форума.
Высокая оценка от ЕБРР
Особое значение придается улучшению ситуации в регионах. Так, 22 декабря прошлого года между основным оператором «Онлайн Азербайджан» ООО «Азтелеком» и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) был подписан кредитный договор на сумму 50 млн долларов (85 млн манатов) по финансированию проекта расширения в стране сети широкополосного интернета. Данное соглашение позволит обеспечить современными услугами широкополосного доступа более 280 тыс. домохозяйств в регионах.
Стоит подчеркнуть, что ЕБРР выделяет данный кредит без государственной гарантии, так как «Азтелеком» успешно прошел сложную юридическую экспертизу ЕБРР по оценке заемщиков, выполнив строгие требования банка в отношении финансовой устойчивости, безопасности, экологии, гендерного равенства и в других сферах. Не случайно, что 16 мая на очередном ежегодном заседании Европейского банка реконструкции и развития ООО «Азтелеком» как основной оператор «Онлайн Азербайджан» был удостоен высокой награды ЕБРР — Digital Policy Engagement of the Year («Взаимодействие года в области цифровой политики»).
Какую конкретную пользу «Онлайн Азербайджан» принесет стране?
Помимо всех вышеупомянутых преимуществ, проект будет способствовать ускорению подготовки национальных кадров в области информационных технологий, устранению существующих пробелов в этой сфере и ликвидации цифрового неравенства в стране.
В качестве примера можно привести то, что для поддержки развития сферы ИКТ Агентство инноваций и цифрового развития инициировало стипендиальную программу Technest, в рамках которой проводятся тренинги по более чем 50 ИТ-специальностям. В течение текущего учебного года Technest планирует выдать около 3000 новых стипендий. «Онлайн Азербайджан», в свою очередь, может существенно помочь выпускникам Technest найти онлайн-работу, не выезжая за пределы своего района. Все эти взаимосвязанные действия и проекты направлены на взращивание большого количества местных квалифицированных кадров, в которых нуждается наша ИКТ-индустрия.