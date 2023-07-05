Скорость широкополосного интернета в Азербайджане возросла на 40%

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В последнее время международные организации отмечают рост скорости интернета в Азербайджане. К примеру, в майском отчете компании Ookla отмечается, что средняя скорость широкополосного интернета в Азербайджане выросла на 40% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - с 21,01 Мб/с до 29.14 Мбит/с, поднявшись на две позиции в мировом рейтинге.

Стоит отметить, что в настоящее время Министерством цифрового развития и транспорта реализуется проект «Онлайн Азербайджан», и все сведения об увеличении скорости широкополосного интернета в стране в международных отчетах — результат работы, проделанной в рамках данного проекта. При этом основным фактором роста скорости интернета в Азербайджане является интенсивность строительства волоконно-оптической сети. Правда, цель реализации проекта «Онлайн Азербайджан» заключается не в борьбе за рейтинг, а в предоставлении качественных интернет-услуг гражданам путем постоянного увеличения скорости широкополосного доступа в интернет. Так, за год скорость широкополосного интернета в стране увеличилась на 40%, тогда как в мировом масштабе этот показатель составил 23%. Увеличение скорости также косвенно повлияло на рост интернет-трафика. Если в 2021 году общий объем международного контрактного трафика для «Азтелеком» и «Бактелеком» составлял 150 Гбит/с, то в июне 2023 года для 3-х основных операторов, реализующих проект «Онлайн Азербайджан», этот объем уже достиг 545 Гбит/с, и ожидается, что к концу года он достигнет 700 Гбит/с. С учетом внутреннего контента в стране и других факторов можно предположить, что реальный трафик составляет почти 1,1 - 1,2 ТБ/с. Таким образом, мы наблюдаем ежегодный рост трафика на уровне 30-40%, что соответствует мировому опыту.

Что представляет собой проект «Онлайн Азербайджан»? «Онлайн Азербайджан» — дорогостоящий и технически сложный мегапроект. Главная задача министерства при его реализации — обеспечение высокоскоростным интернетом каждого населенного пункта республики, даже самых отдаленных сел. Основная цель проекта – на основе модели государственно-частного партнерства с участием нескольких операторов связи построить к концу 2024 года сеть широкополосного доступа, которая охватит всю страну. В рамках проекта «Онлайн Азербайджан» осуществляется замена существующего ADSL-оборудования современным оборудованием GPON: старая инфраструктура медных магистральных кабелей заменяется оптическими кабелями и строится оптическая распределительная сеть. Эта технология значительно повышает качество интернет-сервиса, а также позволяет предоставлять IPTV и другие дополнительные услуги. Посредством GPON и других широкополосных технологий планируется обеспечить высокоскоростным интернетом все домохозяйства страны. Каковы основные преимущества технологии GPON? Основное отличие технологии GPON в том, что гражданам не нужно будет прокладывать телефонную линию для пользования интернетом. По оптическому кабелю можно получить доступ как к интернету, так и к услугам телефонии и телевидения. В целом, технология GPON, считающаяся последним трендом технологии оптического кабеля, дает возможность предоставлять высокоскоростной интернет до 1 Гбит/с. Эта оптическая технология устойчива к естественным деформациям и максимально быстро доставляет информацию (сигнал) к месту назначения. Всего по стране на сегодняшний день оптоволоконным интернетом обеспечено 42% (более миллиона) домохозяйств. Напомним, что строительство оптоволоконной сети в Азербайджане было начато в 2017 году. Количество домохозяйств, охваченных оптоволоконной сетью, установленной в 2017-2020 годах, составило всего 227 тыс. А в рамках «Онлайн Азербайджан» только в 2021-2023 годах была проложена оптоволоконная сеть для 881 тыс. домохозяйств. Это в 3,8 раза больше, чем за предыдущие 4 года, что демонстрирует растущие темпы возведения новой инфраструктуры.