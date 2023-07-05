Американцы провели с Лавровым тайные переговоры по Украине

Группа бывших высокопоставленных чиновников США из сферы национальной безопасности в апреле встречалась с близкими к Кремлю россиянами и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы обсудить возможность переговоров об окончании войны в Украине. Об этом NBC News рассказали четыре бывших и два действующих американских чиновника, проинформированных о встречах.

Лавров, в частности, провел с американцами несколько часов в апреле в Нью-Йорке, куда он приезжал для выступления в Совбезе ООН, где Россия председательствовала в том месяце. Ситуацию с ним обсуждали президент Совета по международным отношениям и бывший дипломат Ричард Хасс, а также эксперт по Европе Чарльз Капчан и эксперт по России Томас Грэм – научные сотрудники совета, которые в прошлом работали в Белом доме и Госдепартаменте. Речь шла о самых сложных вопросах, таких как судьба захваченных Россией территорий, условия, которые обе стороны сочли бы приемлемыми для начала обсуждения мирных инициатив.

Помимо этой встречи состоялось несколько дискуссий, в которых участвовали руководители ведущих российских аналитических центров или исследовательских институтов из сферы международных отношений, которые, как считается, вхожи к президенту РФ Владимиру Путину или поддерживают постоянные контакты в Кремле. Источники NBC отказались называть их имена, чтобы не поставить россиян под удар.

По словам двух из них, по крайней мере один бывший американский чиновник ездил в Россию для обсуждения вопросов, связанных с войной в Украине. Кроме того, в дискуссиях участвовали некоторые бывшие работники Пентагона.

По словам источников NBC, в дипломатии порой организуются такие неофициальные контакты с участием людей, которые не являются членами действующего правительства. В данном случае подобные встречи нужны для поддержания каналов связи с Россией в ситуации, когда официальные контакты практически прекращены, и поиска возможностей для переговоров, компромисса или дипломатических способов окончания войны. В администрации Байдена знали об этих встречах, но проводились они не по просьбе Белого дома. Участники беседы с Лавровым проинформировали Совет национальной безопасности США о ее результатах, указали источники.