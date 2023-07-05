В Кремле обвинили спекулянтов в резком падении рубля

Отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле, что повышение курсов негативно скажется на покупательной способности россиян, Песков сказал, что такое уже было раньше. «Мы видели это несколько раз и ранее. И были отскоки и назад. И мы знаем сами прекрасно, что, как правило, в таких повышениях всегда есть значительная доля спекулятивных игр, которые нам нельзя исключать», — отметил пресс-секретарь российского президента.

При этом угрозы стабильности экономики России новая волна девальвации не несет, подчеркнул пресс-секретарь Кремля. «Макроэкономические показатели на самом деле лучше ожидаемых, и об этом в том числе речь шла на недавней встрече председателя правительства Мишустина с президентом Путиным. Поэтому здесь никакого вопроса не возникает по поводу экономической стабильности», — сказал Песков.

С начала года доллар подорожал на 31%, а евро — на 34%, и в результате российский рубль вошел в топ слабейших валют мира. 6 июля на Московской бирже курсы поднимались до 102 рублей за евро и 93,85 рубля за доллар — рекордных значений с марта 2022 года.