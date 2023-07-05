Лидер «мечтателей»: Саакашвили будет сидеть в тюрьме

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили должен отбыть наказание, так как закон одинаков для всех, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе. Его заявления приводят грузинские СМИ.

«Хотите с браслетом, хотите без браслета, хотите за пределами страны. Если мы говорим об освобождении человека, то это освобождение, и наша позиция заключается в том, чтобы Михаил Саакашвили отбыл наказание должным образом», – сказал Кобахидзе.

По его словам, закон в Грузии должен соблюдаться. Вместе с тем он отметил, что у Саакашвили нет ресурсов на разрушение страны в случае выхода на свободу, но расчет делается непосредственно на это.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля призвал власти Грузии «прекратить издевательство» над Саакашвили и передать его Украине, гражданином которой он является.