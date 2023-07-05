Марк Войджер, эксперт по глобальной безопасности, аналитик Трансатлантической программы обороны и безопасности Центра европейского анализа (CEPA). Бывший специальный советник и эксперт по делам России и Евразии командующего войсками США в Европе (Висбаден, Германия).

Сегодня, 6 июля, в 18:00 в прямом эфире haqqin.az и Youtube-канале Эйнуллы Фатуллаева эксперт по глобальной безопасности Марк Войджер отвечает на вопросы азербайджанского журналиста. Не забудьте подписаться на канал журналиста.

Почему украинская армия не смогла повторить блицкриг осени прошлого года, в результате которого были освобождены Харьковская область и Херсон?

Что происходит с поставкой западного вооружения? Украинцы жалуются, что западные страны поставляют неисправную боевую технику.

Почему США задерживают поставку истребителей F-16 и танки «Абрамс»?

Несмотря на отчаянные просьбы Украины, США все еще не приняли решения о поставках дальнобойных ракет ATACMS. Сколько еще ждать?

Войджер – один из опытных американских экспертов. С 2013 – 2017 годы - советник и старший эксперт по России в сухопутном командовании НАТО в Измире.

В 2018–2019 годах - старший преподаватель по российским и восточноевропейским исследованиям в Балтийском колледже обороны.

В период с 2009 по 2013 год был направлен в Ирак и Афганистан в качестве советника армии США.

Работал в президентской кампании сенатора Митта Ромни в 2007–2008 годах и в 2011–2012 годах – в качестве члена Исполнительного департамента и Консультативной группы по России.