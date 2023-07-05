От Франции требуют извинений

Франция устроила гражданскую войну в регионе в 1980-х годах, чтобы усилить свою колониальную политику в Новой Каледонии. Сотни детей потеряли своих родителей в ходе вооруженного противостояния. Об этом на мероприятии на тему «На пути к полной ликвидации колониализма», проходящем в рамках заседания Движения неприсоединения, заявила представитель независимого движения Канакского социалистического фронта национального освобождения за независимость Новой Каледонии Магали Тингал.

Она подчеркнула, что молодое поколение хочет свободно выражать свое мнение. «Действия, совершенные Францией на наших землях, привели к бедствию нашего народа. Я благодарю президента Ильхама Алиева, который создал платформу, где мы можем открыто говорить о колониальной политике Франции. Мы требуем от Франции извинений», - подчеркнула М.Тингал.