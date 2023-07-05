Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала комментировать заявление главаря карабахских сепаратистов Араика Арутюняна о том, что «досрочное» возвращение города Лачин, сел Забух и Сус под контроль Азербайджана было осуществлено по предложению российской стороны.

«Я не знакома с этими заявлениями, о которых вы говорите, и с должностями, которые вы упоминаете, поэтому комментировать их не стану», - сказала Захарова, слова которой привели армянские СМИ.