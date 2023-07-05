Украинцы рассказали об успехах на фронте
На Таврическом направлении (юг Украины) продолжается продвижение вперед ВСУ и освобождение территорий, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.
«Воины имеют успехи. Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1293 огневые задачи. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот», - написал Тарнавский в Telegram-канале.
Кроме того, уничтожено 47 единиц военной техники россиян.