Полиция раскрыла убийство 15-летней давности

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками полиции и прокуратуры, раскрыто преднамеренное убийство, остававшееся нераскрытым в течение 15 лет.

Согласно сообщению Министерства внутренних дел, сотрудниками Сумгаитского городского управления полиции и прокуратуры в рамках уголовного дела, возбужденного по факту преднамеренного убийства 28 октября 2008 года жительницы Сумгаита Тунзали Керимовой (1972 г.р.), по подозрению в совершении преступления был задержан и передан следствию ранее судимый Арастун Зульфугаров (1978 г.р.). При задержании у него были обнаружены и изъяты пистолет «Байкал» с глушителем, 176 патронов к этому оружию и сверток героина.

Оперативно-розыскные и следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.