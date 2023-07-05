Помешали спецоперации: США обвинили российских военных
Американские военные заявили, что группа из трех российских истребителей преследовала три американских беспилотника, которые принимали участие в операции против «Исламского государства» в Сирии в среду.
«Голос Америки» пишет со ссылкой на командующего 9-й воздушной армией США на Ближнем Востоке генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича, что российские истребители сбросили парашютные сигнальные ракеты перед американскими беспилотниками, заставив их уклоняться.
Гринкевич также заявил, что один из российских пилотов совершил маневр перед беспилотником и включил форсажный режим, что повлияло на возможности оператора беспилотника безопасно управлять летательным аппаратом.
«Мы призываем российские силы в Сирии отказаться от такого безрассудного поведения и придерживаться стандартов поведения, которое ожидается от профессиональных военно-воздушных сил», – заявил Гринкевич.
По его словам, это необходимо для того, чтобы «мы могли вновь сосредоточиться на нанесении окончательного поражения «Исламскому государству».
Американские военные не уточнили, где именно в Сирии произошел инцидент.