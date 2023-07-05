Помешали спецоперации: США обвинили российских военных

«Голос Америки» пишет со ссылкой на командующего 9-й воздушной армией США на Ближнем Востоке генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича, что российские истребители сбросили парашютные сигнальные ракеты перед американскими беспилотниками, заставив их уклоняться.

Американские военные заявили, что группа из трех российских истребителей преследовала три американских беспилотника, которые принимали участие в операции против «Исламского государства» в Сирии в среду.

Гринкевич также заявил, что один из российских пилотов совершил маневр перед беспилотником и включил форсажный режим, что повлияло на возможности оператора беспилотника безопасно управлять летательным аппаратом.

«Мы призываем российские силы в Сирии отказаться от такого безрассудного поведения и придерживаться стандартов поведения, которое ожидается от профессиональных военно-воздушных сил», – заявил Гринкевич.

По его словам, это необходимо для того, чтобы «мы могли вновь сосредоточиться на нанесении окончательного поражения «Исламскому государству».

Американские военные не уточнили, где именно в Сирии произошел инцидент.