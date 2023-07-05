Посол Грузии покинул Киев по требованию Зеленского

Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили в четверг, 6 июля, покинул Киев в ответ на требование руководства Украины, подтвердили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее украинская сторона выразила протест в связи с состоянием бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, потребовав от Тбилиси прекратить издевательства над заключенным и передать его на лечение. Киев выразил протест после того, как на этой неделе, впервые за пять месяцев, истощенный Михаил Саакашвили появился дистанционно на заседании Тбилисского городского суда. Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что «поручил МИД вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей. Еще раз призываю грузинские власти передать Украине Саакашвили для необходимого лечения и ухода».

В правящей партии Грузии заявили, что какие-либо консультации по этому вопросу исключены. МИД Грузии заявляет, что действия Киева несправедливы, но Тбилиси «воздерживается от какой-либо дополнительной реакции на предпринимаемые Украиной шаги и дальнейшего обострения ситуации».