Макрон заявил о восстановлении порядка во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о стабилизации обстановки после протестов, которые вспыхнули в стране из-за убийства подростка полицейским.
«Порядок был восстановлен», — приводит телеканал BFMTV слова Макрона в ходе его визита в город По на юго-западе страны.
Как сообщает телеканал, уже несколько ночей подряд на улицах французских городов наблюдается спокойная обстановка.
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