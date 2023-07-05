Макрон заявил о восстановлении порядка во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о стабилизации обстановки после протестов, которые вспыхнули в стране из-за убийства подростка полицейским.

«Порядок был восстановлен», — приводит телеканал BFMTV слова Макрона в ходе его визита в город По на юго-западе страны.

Как сообщает телеканал, уже несколько ночей подряд на улицах французских городов наблюдается спокойная обстановка.