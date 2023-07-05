Для Овагимяна и Казаряна потребовали 12 лет

Продолжился очередной судебный процесс по уголовному делу двух граждан Армении - военнослужащих Арутюна Овагимяна и Карена Казаряна, обвиняемых в нарушении государственной границы Азербайджана и совершении тяжких преступлений.

На судебном процессе под председательством судьи Фахмина Гумбатова в Сумгаитском суде по тяжким преступлениям выступили адвокаты.

Затем обвиняемым было предоставлено последнее слово. Затем выступил прокурор. Он запросил для обвиняемых 12 лет лишения свободы. Судьи удалились на совещание для вынесения приговора.

Приговор будет зачитан завтра.

В ходе предварительного следствия было установлено, что граждане Армении, военнослужащие Арутюн Овагимян и Карен Казарян по предварительному сговору с группой лиц с незаконно приобретенным огнестрельным оружием и боеприпасами, применив силу в отношении военнослужащих Зангиланского пограничного отряда Государственной пограничной службы, незаконно пересекли охраняемую государственную границу Азербайджанской Республики, а также с целью угрозы совершить теракт на территории Азербайджана путем контрабанды огнестрельного оружия и боеприпасов в село Раздара Зангиланского района напали на военнослужащих азербайджанской воинской части, охранявших государственную границу.

Также установлено, что при задержании у Арутюна Овагимяна были изъяты автомат Калашникова (АКМ) и магазин с 10 патронами калибра 5,45 мм.

Арутюну Овагимяну и Карену Казаряну предъявлены обвинения по следующим статьям УК Азербайджана, 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды с применением насилия или с угрозой его применения) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное или группой лиц по предварительному сговору, или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) УК Азербайджана.