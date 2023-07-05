Фидан встретился со Столтенбергом

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, на встрече обсуждались события в Швеции.

Фидан отметил, что в шведское законодательство внесены определенные изменения: «Однако эти изменения не отражаются на практике».

Глава МИД указал, что Швеция должна вносить позитивный вклад в борьбу с терроризмом.

«Нападки на священную книгу — это то, что мы никогда не будем игнорировать».