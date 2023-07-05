Украина решила перейти на контрактную армию

Украина думает над тем, чтобы перейти на контрактную армию и отказаться от воинской обязанности после окончания войны, сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

«Украина откажется от призыва в том виде, как он существовал до войны. Основой нашей обороны станет профессиональная армия», — указал Шмыгаль.

Он отметил, что первоочередной задачей станет переход на стандарты НАТО. Кроме того, все военнообязанные будут проходить обязательное обучение по соответствующим военным специальностям, добавил Шмыгаль.