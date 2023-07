Состоялась встреча председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой с министром иностранных дел и национальной общины за рубежом Алжира Ахмедом Аттафом.

Об этом Гафарова написала в своем твиттере.

Meeting with the Minister of Foreign Affairs and National Community abroad of 🇩🇿 Mr. Ahmed Attaf @AhmedAttaf_Dz pic.twitter.com/AKeXxx4RH2