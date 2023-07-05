Байден и Эрдоган могут встретиться в Вильнюсе

Президент США Джо Байден и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут провести переговоры во время саммита НАТО в Вильнюсе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, сейчас ведется работа по организации недолгих переговоров между лидерами двух стран. Предполагается, что в ходе встречи речь пойдет о членстве Швеции в Североатлантическом альянсе, которое не поддерживает Турция.