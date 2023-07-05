6 июля состоялась церемония открытия мероприятия «Baku ID'23».

На церемонии открытия мероприятия, организованного инновационным центром SABAH.HUB, выступили министр науки и образования Эмин Амруллаев и исполнительный директор центра Рагим Байрамлы, которые пожелали успехов участникам мероприятия.

Сообщалось, что в двухдневном мероприятии принимают участие более 200 иностранных и местных инвесторов, более 100 стартапов, более 3000 гостей и участников, а также более 10 партнеров.

Мероприятие организовано в формате фестиваля в «Elektra Events Hall», Музее каменной летописи и прилегающих территориях бульвара.

В рамках фестиваля планируется организовать выступления стартапов, встречи с инвесторами, панельные выступления, конкурс и концерт под открытым небом.

Первый день мероприятия продолжился сессиями.

Следует отметить, что целью инновационного центра SABAH.HUB, созданного при Институте образования при поддержке Министерства науки и образования, является внесение вклада в инновационную экосистему страны путем реализации акселерационных программ в Азербайджане.