Амруллаев принял участие в мероприятии «Baku ID'23» ФОТО
6 июля состоялась церемония открытия мероприятия «Baku ID'23».
На церемонии открытия мероприятия, организованного инновационным центром SABAH.HUB, выступили министр науки и образования Эмин Амруллаев и исполнительный директор центра Рагим Байрамлы, которые пожелали успехов участникам мероприятия.
Сообщалось, что в двухдневном мероприятии принимают участие более 200 иностранных и местных инвесторов, более 100 стартапов, более 3000 гостей и участников, а также более 10 партнеров.
Мероприятие организовано в формате фестиваля в «Elektra Events Hall», Музее каменной летописи и прилегающих территориях бульвара.
В рамках фестиваля планируется организовать выступления стартапов, встречи с инвесторами, панельные выступления, конкурс и концерт под открытым небом.
Первый день мероприятия продолжился сессиями.
Следует отметить, что целью инновационного центра SABAH.HUB, созданного при Институте образования при поддержке Министерства науки и образования, является внесение вклада в инновационную экосистему страны путем реализации акселерационных программ в Азербайджане.