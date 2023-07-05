Украина просит о помощи, потому что хочет выжить и восстановить свою жизнь. Если бы украинцы хотели просто воевать, то уже бы были на территории России, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Болгарии.

"Мы говорим о некоторых цифрах с нашими партнерами и Болгария не исключена. Мы благодарны за помощь. Чтобы вы поняли количество снарядов. Это большая помощь. Но нам это на 5 дней. Понимаете, что такое война? Какой аппетит этой трагедии", - сказал Зеленский.

Украинский лидер также поспорил с президентом Болгарии Руменом Радевым, раскритиковав последнего за пророссийскую позицию.

Зеленский подверг критике Радева за использование слова "конфликт" вместо войны и отверг предложения о "дипломатическом урегулировании", объяснив, что военная помощь Киеву - лучший вариант, чем допустить, чтобы "война пришла к вам".