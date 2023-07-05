Си Цзиньпин потребовал укреплять армию

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего выступления перед военнослужащими Народно-освободительной армии Китая (НОАК) заявил, что в Китае существуют проблемы с безопасностью.

По его словам, мир вступил в период потрясений и перемен, и поэтому ситуация в стране стала более нестабильной и неопределенной.

«Необходимо последовательно анализировать и решать военные вопросы с политической точки зрения», - сказал Си Цзиньпин.

Он также добавил, что «необходимо укреплять обороноспособность страны и наращивать возможности для побед».