Адвокат Эльчин Садыгов исключен из Коллегии адвокатов на основании жалобы Эйнуллы Фатуллаева
Коллегия адвокатов Азербайджана приняла решение о лишении полномочий адвоката Эльчина Садыгова. Как сообщает haqqin.az, Коллегия обратится в суд с ходатайством о прекращении полномочий Э.Садыгова в связи с ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей перед доверителем.
Решение принято на основании жалобы журналиста Эйнуллы Фатуллаева.
Напомним, что адвокат Э.Садыгов был уличен в даче взятки журналисту Авазу Зейналлы в размере 20 тысяч манатов в обмен на обязательство не критиковать находящегося под арестом бизнесмена, экс-главы металлургического комбината Baku Steel Company Расима Мамедова. Однако, спустя несколько дней Аваз Зейналлы продолжил критику деятельности Р.Мамедова.
Близкий друг Расима Мамедова – журналист Э.Фатуллаев обнародовал аудиозапись беседы Э.Садыгова с А.Зейналлы, в которой обсуждались детали передачи взятки и взятых журналистом на себя обязательств. После обнародования записи журналист Аваз Зейналлы и адвокат Эльчин Садыгов были задержаны. В своих показаниях адвокат подтвердил, что передал Авазу Зейналлы взятку в размере 20 тысяч манатов взамен на то, журналист не будет критиковать бизнесмена. Однако А.Зейналлы нарушил «джентльменскую сделку».
Сразу же после произошедшего инцидента журналист Эйнулла Фатуллаев обратился в Коллегию адвокатов с требованием принять меры в отношении адвоката Э.Садыгова, грубо нарушившего свои профессиональные обязанности.