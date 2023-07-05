Коллегия адвокатов Азербайджана приняла решение о лишении полномочий адвоката Эльчина Садыгова. Как сообщает haqqin.az, Коллегия обратится в суд с ходатайством о прекращении полномочий Э.Садыгова в связи с ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей перед доверителем.

Решение принято на основании жалобы журналиста Эйнуллы Фатуллаева.

Напомним, что адвокат Э.Садыгов был уличен в даче взятки журналисту Авазу Зейналлы в размере 20 тысяч манатов в обмен на обязательство не критиковать находящегося под арестом бизнесмена, экс-главы металлургического комбината Baku Steel Company Расима Мамедова. Однако, спустя несколько дней Аваз Зейналлы продолжил критику деятельности Р.Мамедова.