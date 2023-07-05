Париж и Ереван обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений

Главы МИД Армении и Франции Арарат Мирзоян и Катрин Колонна обсудили в ходе телефонного разговора последние события в рамках процесса нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Как сообщил МИД Армении, стороны коснулись ключевых вопросов, в частности, делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирования экономических и транспортных коммуникаций в регионе.