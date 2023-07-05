Залужный: Инициатива в руках Украины

«Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий. Ситуация развивается согласно плану, инициатива – в наших руках», – сообщил Залужный в Facebook.

По его словам, в ходе беседы речь шла об актуальных потребностях ВСУ в вооружении и боеприпасах. Залужный отметил, что в ходе разговора постоянно обращал внимание Милли на нужды в вооружении.

На днях заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска продвигаются на фронте.