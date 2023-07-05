Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял находящуюся с визитом в Турции делегацию во главе с председателем Верховного суда Азербайджана Инамом Керимовым. Об этом написал азербайджанский посол в Анкаре Рашад Мамедов.

Он отметил, что Инам Керимов также встретился с председателем Верховного суда Турции Мехметом Акарджой и министром юстиции Йылмазом Тунджем.