Соловьев назвал российскую молодежь «гов...м» ВИДЕО
Российская молодежь – это не молодежь, а «гов...о», заявил пропагандист Владимир Соловьев в эфире «Соловьев Live».
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Российская молодежь – это не молодежь, а «гов...о», заявил пропагандист Владимир Соловьев в эфире «Соловьев Live».
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