Земля максимально отдалилась от Солнца

В этот момент расстояние до Солнца составляло 152 093 251 километр. В этой точке своей орбиты Земля находилась на расстоянии около 5 миллионов километров дальше от Солнца, чем в перигелии – ближайшей точке от светила.

В афелии видимый угловой размер диска Солнца меньше, чем в перигелии. Эта разница незаметна на глаз и составляет около 3%. В афелии Земля получает от Солнца примерно на 7% меньше солнечной энергии, чем в перигелии.

Слово "афелий" греческого происхождения (от греч. аphelios: apo — вдали и helios — Солнце) в переводе буквально означает "вдали от Солнца". Афелий — наиболее удаленная от Солнца точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы.