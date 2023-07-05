Весь мир заговорил о новом подвиге азербайджанского альпиниста Исрафила Ашурлу наши герои
Совершая восхождение к пику Нанга-Парбат высотой 8.126 метров в Гималаях, знаменитый азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлу увидел двух альпинистов, в которых едва теплилась жизнь.
Прервав восхождение, Ашурлу бросился на помощь коллегам. К сожалению, один из них скончался на руках нашего земляка. Второго же, по счастью, Исрафилу удалось дотащить до базового лагеря и спасти ему жизнь.
Нанга-Парбат (на урду «голая гора») расположена в районе Гилгит-Балтистан региона Кашмир, находящегося под контролем Пакистана. В списке ста самых высоких горных вершин планеты она занимает вторую строчку после Эвереста. Нанга-Парбат часто называют «горой-убийцей» из-за десятков альпинистов, погибших при попытках достичь ее вершины.
Как сообщает портал ExplorersWeb, специализирующийся на освещении экстремальных путешествий, 3 июля из-за тяжелых погодных условий в сложной ситуации оказалась очередная интернациональная группа альпинистов, в состав которой входил и Исрафил Ашурлу. Отметим, что именно в тот день азербайджанский альпинист планировал добраться до вершины Нанга-Парбат.
Об инциденте в горах рассказал друг Ашурлу, российский альпинист Сергей Кофанов.
«Когда Исрафил увидел двух альпинистов, почти не подававших признаков жизни, он отменил восхождение и бросился им на помощь», - рассказал он ExplorersWeb.
По словам Кофанова, одного из альпинистов, поляка Павла Копеца, Ашурлу застал в безнадежном состоянии.
«Павел умер буквально на руках Исрафила, - продолжал рассказ Сергей Кофанов. - Другой альпинист, Асиф Бхатти из Пакистана, ослеп и был абсолютно беспомощен. Исрафил сумел дотащить его до «Лагеря №3», где оба застряли из-за разбушевавшейся непогоды».
Как пишет сайт ExplorersWeb, узнав, что Ашурлу сумел перетащить раненного Асиф Бхатти в «Лагерь №3» и что оба находятся в опасности, соотечественники Бхатти - пакистанские альпинисты Фазал Али и Мухаммед Юнус, несмотря на непогоду, отправились из базового лагеря им на помощь. Координирует спасательную операцию Наиль Киани, недавно покоривший высоту Нанга-Парбат.
«Фазал и Мухаммед отправились на помощь, поскольку оба являются опытными спасателями, — сказал Киани ExplorersWeb. - Но реально помочь можно будет лишь в том случае, если погода позволит вертолетам вылететь к базовому лагерю».
Сайт уточняет, что альпинистский базовый лагерь Нанга-Парбат находится сравнительно низко, так что в условиях летной погоды вертолеты могут совершить там посадку и эвакуировать альпинистов.
«Исрафил Ашурли — герой, — сказал Наиль Киани. - Он не бросил Асифа умирать, хотя рисковал при этом собственной жизнью».
Сайт ExplorersWeb также сообщает, что пока нет новостей о польских, итальянских и аргентинских альпинистах, находившихся на пути к вершине Нанга-Парбат.
Напомним, что в июле прошлого года Исрафил Ашурлу спас румынского альпиниста, совершавшего восхождение на вершину Броуд-Пик (8047 метров) на границе Пакистана и Китая.