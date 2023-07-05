Эльяс Шафиев, собкор 00:29

Совершая восхождение к пику Нанга-Парбат высотой 8.126 метров в Гималаях, знаменитый азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлу увидел двух альпинистов, в которых едва теплилась жизнь. Прервав восхождение, Ашурлу бросился на помощь коллегам. К сожалению, один из них скончался на руках нашего земляка. Второго же, по счастью, Исрафилу удалось дотащить до базового лагеря и спасти ему жизнь.

Нанга-Парбат (на урду «голая гора») расположена в районе Гилгит-Балтистан региона Кашмир, находящегося под контролем Пакистана. В списке ста самых высоких горных вершин планеты она занимает вторую строчку после Эвереста. Нанга-Парбат часто называют «горой-убийцей» из-за десятков альпинистов, погибших при попытках достичь ее вершины. Как сообщает портал ExplorersWeb, специализирующийся на освещении экстремальных путешествий, 3 июля из-за тяжелых погодных условий в сложной ситуации оказалась очередная интернациональная группа альпинистов, в состав которой входил и Исрафил Ашурлу. Отметим, что именно в тот день азербайджанский альпинист планировал добраться до вершины Нанга-Парбат. Об инциденте в горах рассказал друг Ашурлу, российский альпинист Сергей Кофанов. «Когда Исрафил увидел двух альпинистов, почти не подававших признаков жизни, он отменил восхождение и бросился им на помощь», - рассказал он ExplorersWeb. По словам Кофанова, одного из альпинистов, поляка Павла Копеца, Ашурлу застал в безнадежном состоянии. «Павел умер буквально на руках Исрафила, - продолжал рассказ Сергей Кофанов. - Другой альпинист, Асиф Бхатти из Пакистана, ослеп и был абсолютно беспомощен. Исрафил сумел дотащить его до «Лагеря №3», где оба застряли из-за разбушевавшейся непогоды».