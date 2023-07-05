Финляндия хочет закрыть консульство России

Финляндия может закрыть российское генконсульство в городе Турку в ответ на враждебные действия России, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

“Мы готовим ответные меры. Равноценным ответом на закрытие петербургского генконсульства является закрытие российского консульства в Турку”, - сообщил Ниинистё.

Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в министерство. Ему сообщили, что Россия отзывает свое согласие на деятельность генконсульства страны в Санкт-Петербурге и высылает девять финских дипломатов.