Украинский генерал похвалил «Байрактары»
Бригадный генерал украинской армии Алексей Громов рассказал о преимуществах турецких БПЛА «Байрактар».
«Наиболее удачное сочетание боевых возможностей и универсальности применения в интересах практически всех видов (родов) войск (сил) отмечается в работе турецкого БПЛА «Байрактар-ТВ-2».
Именно благодаря беспилотникам этого типа наши военные имели возможность эффективно вести воздушную разведку, своевременно разоблачать действия противника и одновременно поражать его объекты. В начале войны это имело особенно важное значение в условиях быстрого продвижения российских оккупационных войск по территории Украины», - сказал Громов.