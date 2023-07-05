Украинский генерал похвалил «Байрактары»

«Наиболее удачное сочетание боевых возможностей и универсальности применения в интересах практически всех видов (родов) войск (сил) отмечается в работе турецкого БПЛА «Байрактар-ТВ-2».

Именно благодаря беспилотникам этого типа наши военные имели возможность эффективно вести воздушную разведку, своевременно разоблачать действия противника и одновременно поражать его объекты. В начале войны это имело особенно важное значение в условиях быстрого продвижения российских оккупационных войск по территории Украины», - сказал Громов.