Фархад Мамедов, автор haqqin.az 00:55

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь коснулся армяно-азербайджанских переговоров, назвав «минимальным» прогресс, достигнутый в Вашингтоне на встрече министров иностранных дел. Глава армянского правительства подтвердил, что текст мирного договора между Ереваном и Баку к подписанию еще не готов.

«В ближайшее время в Брюсселе при посредничестве главы Евросовета планируется моя встреча с президентом Азербайджана, - сказал Пашинян на сегодняшнем заседании правительства. - К сожалению, текст мирного договора к подписанию еще не готов. Надеюсь сделать в ходе предстоящей встречи более предметным прогресс, достигнутый в Вашингтоне. Все вопросы должны быть решены дипломатическим путем». Ранее главы МИД Азербайджана и Армении, подтвердившие определенный прогресс, достигнутый на переговорах в Вашингтоне, отметили, что основные пункты текста мирного соглашения по-прежнему не согласованы. Также пессимистично об итогах вашингтонского раунда высказался и госсекретарь США Энтони Блинкен. Необходимо напомнить, что главная причина отсутствия серьезного прогресса в двухсторонних переговорах заключается в том, что Армения все еще настаивает на включении в текст мирного соглашения пункта о «правах и безопасности» этнических армян, проживающих в Карабахе. Тогда, как официальный Баку не намерен предоставлять этой группе лиц какие-либо дополнительные права и гарантии, а также требует полного вывода вооруженных сил Армении из Карабаха.

После завершения переговоров в Вашингтоне, столицу США посетил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Целью его миссии по официальной информации было обсуждение вопросов, связанных с развитием двусторонних отношений. Следует отметить, что Григорян сегодня является главной фигурой, который координирует смещение вектора внешней политики Армении в сторону Запада и находится в постоянном контакте с американцами. Не вызывает сомнений тот факт, что достижение мира с Азербайджаном имеет решающее значение для будущего развития армяно-американских отношений. Именно поэтому, встретившись 5 июля в Вашингтоне с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Дереком Хоганом, Армен Григорян обсудил с ним ход мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, затронув, в частности, вопрос «обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха». Судя по всему, армянская сторона не намерена снимать этот пункт с повестки двухсторонних переговоров, а значит рассчитывать на успех предстоящей в Брюсселе встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна не приходится.

На этом фоне Вардан Осканян, бывший глава МИД Армении и член команды экс-президента Армении Роберта Кочаряна, заявил, что «способен добиться на переговорах перелома в течение трех месяцев». По словам бывшего главы внешнеполитического ведомства Армении, если ему предоставят стопроцентные полномочия, то он вместе с группой дипломатов сможет оперативно добиться перелома в переговорном процессе, правда, при одном условии - Никол Пашинян должен будет в течение трех месяцев хранить молчание и не касаться переговоров с Азербайджаном и темы Карабаха. Характерно, что последнее время Вардан Осканян активно критикует Пашиняна и его признание бывшей Нагорно-Карабахской автономной области частью Азербайджана, обвиняя премьер-министра в дипломатических провалах и непрофессионализме. По словам Осканяна, в настоящее время за столом двухсторонних переговоров обсуждаются только требования Азербайджана, в то время как у Армении нет ни требований, ни условий.

«Делегация Армении в Вашингтоне и других местах ведет переговоры только... чтобы придать требованиям Азербайджана такое оформление, которое будет понятно армянскому народу, - отметил, в частности, Осканян. - Сегодня Азербайджан не позволяет даже этого. Азербайджан хочет, чтобы его требования были сформулированы таким образом, чтобы не было возможности для различных интерпретаций». Соглашаясь с тем, что Вардан Осканян — искушенный дипломат, имеющий, к тому же, опыт ведения переговоров с Азербайджаном, трудно, тем не менее, не обратить внимание на тот факт, что претензии и замечания Осканяна явно выходят за рамки теоретических основа дипломатии, которая основывается на реалиях. А нынешняя реальность заключается в том, что Армения - совсем не та страна, в которой Осканян когда-то занимал пост главы МИД. Как профессиональный дипломат Вардан Осканян не может не понимать, что Армения проиграла войну и прекратила военные действия на условиях, продиктованных Азербайджаном. А это значит, что переговоры должны основываться на послевоенных реалиях, исходя из которых Азербайджан выдвигает свои требования в отношении условий, при которых может быть достигнут мир. И связано это вовсе не с дипломатической некомпетентностью премьер-министра Пашиняна и его команды, а с горькими для Армении, но неотвратимыми реалиями послевоенного периода.