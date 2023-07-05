Зеленский: не удивляйтесь, если Пригожин или Кадыров...

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями болгарских политических кругов, общественности и средствами массовой информации заявил, что не стоит удивляться, если однажды «кто-то вроде» главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина или главы Чечни Рамзана Кадырова пройдет маршем в Кремль.

Зеленский отметил, что Украина освободила значительные территории востока и юга страны, а также начала "создание мощного воздушного щита, который может стать основой общеевропейского воздушного щита".

Кроме того, добавил он, Украина уже доказала, что у России нет таких ракет, которые нельзя было бы сбить.

"Мы уничтожили в боях всю наиболее боеспособную часть российской армии. Путин теперь вынужден унижаться перед такими режимами, как в Иране, чтобы получить оружие для продолжения своего террора - террора Украины", - сказал украинский президент.

Зеленский отметил, что Россия, которая претендовала быть второй армией в мире, "ищет помощи у изгнанников". "И этот глава России уже настолько слаб, что не способен защитить даже российские области от своих же боевиков. И если однажды кто-то вроде Пригожина или, например, Кадырова пройдет маршем прямо в Кремль, то не стоит удивляться", - отметил он.

Глава украинского государства добавил, что все остатки российских боеспособных сил - в оккупированных районах Украины, а у тех, кто должен был бы гарантировать безопасность этому режиму в России, нет мотивации реально сражаться за "слабого и неадекватного царя".