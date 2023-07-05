Финляндия поставит Украине зенитное вооружение

Финляндия решила сегодня, 6 июля, объявить о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдет, в частности, зенитное вооружение.

"Финляндия поставит Украине больше военной техники. Президент Республики принял решение по этому вопросу 6 июля 2023 года по предложению правительства", - говорится в сообщении финского правительства.

Отмечается, что по оперативным причинам и для обеспечения того, чтобы доставка достигла места назначения, более подробную информацию о содержании помощи, способе доставки или его расписание опубликовано не будет.