Джейхун Наджафов, собкор, Ага Гасымлы, обозреватель 03:03

Политику колониализма Франции и её последствия обсудили в Баку участники конференции - «На пути к полной ликвидации колониализма». Эта конференция, организованная по инициативе Центра анализа международных отношений (ЦАМО), прошла в кулуарах министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения. Выступивший на конференции председатель правления Центра анализа международных отношений (ICRA) Фарид Шафиев отметил, что Франция ведет колониальную политику не только в Океании, Африке и других регионах мира, но и внутри собственной страны. Об этом свидетельствует убийство французской полицией 17-летнего выходца из Алжира и охватившая Францию волна насилия и погромов.

«Официальный Париж называет эти протесты бунтом, мятежом, - отметил Шафиев. – Но в действительности речь идет об антиколониальной борьбе покоренных народов, которая разгорается внутри Франции». Клодетт Дюамель, представляющая «Движение экологов и демократов за суверенную Мартинику», сказала в своем выступлении, что Франция установила в ее стране полу рабовладельческий режим. «Мы чувствуем себя бесправными рабами, неодушевленными предметами, - заявила она. - Франция заверяет нас, что мы свободны, но это совершенно не так. Население Мартиники – это потомки сотен тысяч рабов, вывезенных из Африки. Они были социализированы и приобщены к чуждой французской культуре, её языку и традициям. Французы стремятся, чтобы мы забыли историю своего рабства и приняли нынешнюю политику французских властей, как нечто единственно правильное. Но мы хотим изменить парадигму, в которой вынуждены жить».

По словам Клодетт Дюамель, жизнь на острове Мартиника характеризуется расовой сегрегацией, высоким уровнем безработицы и принудительным трудом. «Мы будем бороться в защиту своих прав против установленной Парижем расовой иерархии, по законам которой темнокожие находятся в самом низу пирамиды, а белые – на её верхушке, - сказала Дюамель. - Мы хотим освободиться от французской колониальной системы и стать свободным, независимым народом». Клодетт Дюамель рассказала, что делает «Движение экологов и демократов за суверенную Мартинику», чтобы заставить Францию выплатить жертв работорговли компенсации за нанесенный им физический и моральный ущерб. «Франция виновна в превращении миллионов африканцев в рабов, - утверждает Дюамель. - Мы привлекли к расследованию известных ученых и экспертов, которые подсчитают, сколько рабов было вывезено из Африки в Мартинику, и какая компенсация полагается каждому за труд и морально-психологические страдания. В архивах Мартиники обнаружено достаточно информации по этому поводу. К сожалению, часть данных находится в архивах Франции, куда представителям Маврикии доступ закрыт. Но мы стараемся решить эту проблему. После того, как работа будет завершена, документы о компенсации будут представлены президенту Эммануэлю Макрону». Выступившие на конференции гости из Новой Каледонии, Французской Полинезии, Гаити, Мартиники, Французской Гвианы, а также представители движения «Аfrica Mundus» отметили, что с XVIII века и по сей день в колониальной политики Парижа ничего не изменилось. Как и триста лет назад, Франция грабит природные ресурсы своих колоний, проводит там политику апартеида, милитаризует земли порабощенных народов и нарушает гражданские права коренного населения.

Участники конференции поблагодарили президента Азербайджана за его выступление о колониальной политики Франции, прозвучавшее на встрече министров Координационного бюро Движения неприсоединения. После завершения конференции ряд гостей поделились с корреспондентами haqqın.az мнениями о неоколониальной политике французских властей. Энтони Герос, президент Ассамблеи Французской Полинезии, сказал, что проводимая Парижем политика в сфере образования направлена на «промывание мозгов» молодого поколения полинезийцев, цель которой - стереть этническую и культурную идентичность коренного населения островов. «Франция стремится держать полинезийцев и другие колонии в прямой зависимости, - отметил Герос. - Нам не дают возможность участвовать в экономической жизни региона, над нами постоянно довлеет военная угроза со стороны французов. Прикрываясь фасадом демократии, Франция силой установила диктат над полинезийцами и не намерена ослаблять колониальную удавку на их шеях». Герос также отметил, что ООН приняла ряд важных принципов, касающихся освобождения колониальных народов, которые были одобрены мировым сообществом. «Еще 17 мая 2013 года мы обратились в ООН за помощью в осуществлении деколонизации Полинезии, - отметил он. - Но Франция, которая пользуется правом вето в Совете безопасности ООН, продолжает колониальную политику, избегая прямого диалога с коренными народами Полинезии». По словам Энтони Героса, полинезийцы могут добиться деколонизации двумя путями – либо установив прямой диалог с лидерами Французской Республики, либо путем вооруженного восстания. «Говорить с нами Париж не желает, - говорит президент Ассамблеи Французской Полинезии. - Недавно мы еще раз обратились в ООН с требованием принять резолюцию по политике колониализма Франции с призывом об освобождении Полинезии от колониального гнета. Хотя на позитивный результат надежды мало. К сожалению, наш народ не может также вести вооруженную борьбу – полинезийцев всего 270 тысяч, а это слишком мало для вооруженной борьбы за свободу с такой державой, как Франция».

Жан-Виктор Кастор, депутат Национальной Ассамблеи Французской Республики (Французская Гвиана) сказал, что колониальная политика президента Макрона является продолжением колониальной политики Франции времен рабовладельческого строя. «Французское власти никогда не прекращали политику порабощения и разграбления других народов, - сказал Кастор. – 90 процентов территории французской Гвианы находятся в непосредственном управлении французов, населением нашей страны руководят французские префекты, которые решают, что мы можем делать на своей земле. Да, коренные народы Гвианы представлены в местной Ассамблеи, однако права голоса у них нет». Жан-Виктор Кастор напомнил, что с 1817 года, когда Гвиана стала колонией Франции, и по сегодняшний день продолжается хищническое разграбление ее природных богатств - полезных ископаемых, энергоносителей, лесных и рыбных ресурсов. «Весь контроль за добычей и экспортом ресурсов Гвианы находится в руках французов - констатирует депутат Национальной Ассамблеи. – Образование, здравоохранение, другие социальные сферы Гвианы также управляются французами. К примеру, образование в стране ведется исключительно на французском языке, коренные языки гвианцев, их историю и традиции преподавать в школах запрещено. Французская Гвиана - единственная страна в Латинской Америке, лишенная независимости. В 2010 году, ценой массовых выступлений, мы добились проведения референдума по расширению статуса Гвианы, хотя бы, до уровня Полинезии. Но этого не произошло, поскольку большинство проголосовавших против расширения статуса были приезжими из Франции - любой гражданин Пятой Республики, приехавший в Гвиану, имеет право голосовать. Референдум не поддержала также часть гвианцев из-за угроз Парижа урезать в случае победы на референдуме социальные программы».