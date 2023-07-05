Армию Пригожина громят и в Сирии о развитии ситуации
Ближневосточные источники сообщают, что в различных местах Сирии российская военная полиция проводит аресты оперативников ЧВК «Вагнер».
В те часы, когда Евгений Пригожин, якобы базирующийся сейчас в Беларуси, лично приезжал в управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области, чтобы забрать наградной пистолет Glock, полученный им от министра обороны Сергея Шойгу, а также десять миллиардов рублей и кучу другого имущества, изъятого у него при обыске – в Сирии начались аресты его высокопоставленных сотрудников.
К настоящему времени достоверно известно, что российская военная полиция задержала главу отделения ЧВК «Вагнер» в Эс-Сувейде на юге Сирии, а также троих «высокопоставленных командиров» ЧВК на авиабазе Хмеймим. Кроме того, были блокированы и обыскивались представительства частной военной компании в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Дамаске.
Все происходило с привлечением сирийских спецслужб, правда, как уверяют очевидцы, им в этой «специальной полицейской операции» отводилась роль статистов. То есть, они просто стояли у машин, топорщили усы и поводили по сторонам автоматами, демонстрируя суровость и непреклонность. Словом, олицетворяли собою грозную силу российско-сирийской дружбы.
Иранцев поблизости замечено не было, поскольку, во-первых, это было не их шоу. А, во-вторых, их командиры и начальники в это время кто сидел в высоких кабинетах Дамаска, обсуждая, что теперь будет, а другая часть – названивали в Тегеран, выясняя, каковы будут дальнейшие приказания и можно ли уже ехать грабить, простите - обеспечивать неприкосновенность, складов с военным имуществом и амуницией «музыкантов».
Впрочем, если кто-то решил, что «вагнерам» теперь в Сирии все – тот глубоко заблуждается. Как справедливо заметил на днях один высокопоставленный американский чиновник, «Вагнер – слишком эффективный инструмент, чтобы Москва от него отказалась». Так что действо, которое имели возможность наблюдать сирийцы было не более чем рейдерским захватом российским министерством обороны сирийского филиала «музыкантов».
Цель которого – возможный легкий ребрендинг и изменение подчиненности, переподписание контрактов «операторов Вагнера» с новыми нанимателями. Ну и, заодно, российским военным в Сирии очень важно наложить руку на склады вооружения и амуниции ЧВК.
Почему же именно они действовали столь инициативно? О, это давняя история. Еще со времен «освобождения» в апреле-мае 2016 года российской армией Пальмиры. Взяли-то ее «вагнера», но генералы Шойгу решили, что много этим наемникам чести, а нам-то что Верховному главнокомандующему сообщать? – после чего беззастенчиво начали вытеснять «музыкантов» из Сирии.
Победу, как водится, записали себе, сами себе и разным приглашенным гостям горстями раздали медали «За освобождение Пальмиры», провели в античном амфитеатре, помнящем еще римских патрициев, концерт оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева, дали поблистать на сцене другу российского лидера виолончелисту Сергею Ролдугину…
А буквально через несколько дней всего 500 (прописью - пятьсот) боевиков ИГИЛ в ходе внезапной атаки с треском не выбили, а попросту вышвырнули, без серьезных боев, «вторую армию мира» из Пальмиры. Пришлось генералам снова звать «музыкантов», которые сняли блокаду с авиабазы Т-4, вновь взяли Пальмиру и дошли до Дейр-эз-Зора и Маядина. А в качестве своеобразной «благодарности» российское командование в феврале 2018 года подвела «вагнеров» под зачистку американской «летающей батареи» в ходе боя под Хушамом.
С учетом столь «высоких отношений», нет ничего удивительного в том, что именно командование российского экспедиционного корпуса в Сирии стала пионером в том, чтобы «дербанить» сирийский кейс «Вагнера», используя для этого типично рейдерские методики. Особенно сейчас, когда будущее ЧВК под вопросом.
Как уже было сказано выше – речь о ее ликвидации в повестке Кремля не стоит, речь идет только о ее переподчинении. Именно за то, кому «вагнеров» или как они там дальше будут называться, переподчинят, в московских кабинетах и началась сейчас ожесточенная даже не схватка, а самая настоящая грызня. Исход которой предстоит увидеть в самое ближайшее время.