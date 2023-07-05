В те часы, когда Евгений Пригожин, якобы базирующийся сейчас в Беларуси, лично приезжал в управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области, чтобы забрать наградной пистолет Glock, полученный им от министра обороны Сергея Шойгу, а также десять миллиардов рублей и кучу другого имущества, изъятого у него при обыске – в Сирии начались аресты его высокопоставленных сотрудников.

К настоящему времени достоверно известно, что российская военная полиция задержала главу отделения ЧВК «Вагнер» в Эс-Сувейде на юге Сирии, а также троих «высокопоставленных командиров» ЧВК на авиабазе Хмеймим. Кроме того, были блокированы и обыскивались представительства частной военной компании в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Дамаске.

Все происходило с привлечением сирийских спецслужб, правда, как уверяют очевидцы, им в этой «специальной полицейской операции» отводилась роль статистов. То есть, они просто стояли у машин, топорщили усы и поводили по сторонам автоматами, демонстрируя суровость и непреклонность. Словом, олицетворяли собою грозную силу российско-сирийской дружбы.

Иранцев поблизости замечено не было, поскольку, во-первых, это было не их шоу. А, во-вторых, их командиры и начальники в это время кто сидел в высоких кабинетах Дамаска, обсуждая, что теперь будет, а другая часть – названивали в Тегеран, выясняя, каковы будут дальнейшие приказания и можно ли уже ехать грабить, простите - обеспечивать неприкосновенность, складов с военным имуществом и амуницией «музыкантов».

Впрочем, если кто-то решил, что «вагнерам» теперь в Сирии все – тот глубоко заблуждается. Как справедливо заметил на днях один высокопоставленный американский чиновник, «Вагнер – слишком эффективный инструмент, чтобы Москва от него отказалась». Так что действо, которое имели возможность наблюдать сирийцы было не более чем рейдерским захватом российским министерством обороны сирийского филиала «музыкантов».

Цель которого – возможный легкий ребрендинг и изменение подчиненности, переподписание контрактов «операторов Вагнера» с новыми нанимателями. Ну и, заодно, российским военным в Сирии очень важно наложить руку на склады вооружения и амуниции ЧВК.